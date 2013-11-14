  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стрельба из машины на Учительской улице стала уголовным делом
Сегодня, 9:13
78
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Стрельба из машины на Учительской улице стала уголовным делом

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские Калининского района возбудили уголовное дело по факту стрельбы из автомобиля на Учительской улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 1 сентября правоохранителям поступило сообщение от 49-летнего прохожего о том, что у дома 19 неизвестный, находясь в машине Nissan Teana, стрелял в его сторону из пистолета, после чего скрылся. Ориентировку направили всем нарядам, и, спустя несколько минут, на Лужской улице по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 31-летнего местного жителя. 

В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее на Piter.TV: молодого человека и двух девушек арестовали за похороны крысы со стрельбой в Лисьем Носу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: учительская улица, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии