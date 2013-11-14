Стрельба из машины на Учительской улице стала уголовным делом

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские Калининского района возбудили уголовное дело по факту стрельбы из автомобиля на Учительской улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 1 сентября правоохранителям поступило сообщение от 49-летнего прохожего о том, что у дома 19 неизвестный, находясь в машине Nissan Teana, стрелял в его сторону из пистолета, после чего скрылся. Ориентировку направили всем нарядам, и, спустя несколько минут, на Лужской улице по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 31-летнего местного жителя.

В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Фото: Piter.TV