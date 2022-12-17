На Учительской улице нетрезвый водитель "легковушки" стрелял в прохожих

Стрелка доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В Калининском районе задержали стрелка из травмата. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 1 сентября в полицию поступила информация о том, что за домом по Учительской улице у детской площадки ездит автомобиль Nissan Teana, водитель которого стреляет в сторону людей, в том числе – в гуляющего с собакой горожанина.

На место происшествия прибыли правоохранители, задержавшие 32-летнего петербуржца, проживающего на проспекте Луначарского. Установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону мужчины с собакой и в воздух, после чего пытался скрыться.

Травматический пистолет изъят. Стрелка доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: петербуржец стрелял в собственную мать из пневматического пистолета.

Фото: Piter.TV