Петербуржец стрелял в собственную мать из пневматического пистолета

При вскрытии дверей он выпрыгнул со 2 этажа, где был задержан полицией.

В Кировском районе Петербурга полиция задержала стрелявшего в собственную мать из пневматического пистолета. Об этом сообщили в МВД.

В полицию 21 августа поступило сообщение от 58-летней жительницы дома 18 по улице Зины Портновой о том, что в квартире её сын стреляет из пистолета.

Было установлено, что 32-летний неработающий мужчина в ходе внезапно возникшей ссоры выстрелил из пневматического пистолета в свою мать. При вскрытии двери квартиры сотрудниками МЧС стрелявший попытался скрыться и выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на 2 этаже, где и был задержан нарядом полиции.

Мужчина с травмами после неудачного прыжка был доставлен в больницу, где выставлен спецпост полиции. Пневматический пистолет изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее был задержан стрелок с проспекта Пархоменко. В ходе конфликта он выстрелил в ладонь 55-летнему мужчине из аэрозольного пистолета.

Фото: Piter.tv