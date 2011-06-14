Молодого человека и двух девушек арестовали за похороны крысы со стрельбой в Лисьем Носу

С протоколами по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) троица оказалась в суде.

Приморский районный суд Петербурга назначил трем горожанам административный арест на сутки за стрельбу над могилой крысы в Лисьем Носу. Об этом 19 августа рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

В этом месяце на эко-тропе "У Лукоморья" пара влюбленных, которая приехала к локации ради отдыха с палатками, услышала не менее 10 выстрелов. После этого девушка набрала в службу "112" и сообщила о случившемся.

Было установлено, что другая пара со своей подругой пришли хоронить крысу последней, поскольку петербурженка "всех своих умерших грызунов хоронила в этом же районе".

С протоколами по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) троица оказалась в суде. Ребята признались, что стреляли, но не просто так, а в честь ушедшей из этого мира крысы. У молодого человека был с собой сигнальный пистолет – из него и произвели 19 выстрелов в воздух.

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Фото: Piter.TV