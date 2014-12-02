В Ленобласти управлявший машиной Chevrolet открыл стрельбу в дорожном конфликте

Полиция разыскивает других участников конфликта и свидетелей происшествия.

Полицейские задержали водителя, который применил аэрозольный пистолет в качестве аргумента в дорожном конфликте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В интернете правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестный, управляя автомобилем Chevrolet, несколько раз выстрелил из пистолета. Изучив ролик, сотрудники Госавтоинспекции установили личность злоумышленника: им оказался индивидуальный предприниматель, проживающий в СНТ "Малое Карлино" в Ломоносовском районе.

Накануне утром у дома 59 по Варшавской улице подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Установлено, что на Красносельском шоссе у него произошел дорожный конфликт с троими, ехавшими в машине Volkswagen, после чего мужчина применил аэрозольный пистолет "Пионер".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает других участников конфликта и свидетелей происшествия.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские в Петербурге задержали четырех участников дорожного конфликта из Дагестана.

Фото: Piter.TV