Полицейские в Петербурге задержали четырех участников дорожного конфликта из Дагестана

Все четверо привлечены к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Полицейскими задержаны и привлечены к ответственности участники дорожного конфликта на Ленинском проспекте, сообщили 18 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 августа в полицию Красносельского района обратился горожанин с информацией о том, что у дома 49 он заметил автомобиль Mercedes, водитель которого размахивал в салоне пистолетом.

При виде правоохранителей дебоширы, четверо уроженцев Дагестана в возрасте от 20 до 26 лет, учинили скандал и отказались подчиниться требованиям полиции. Действия нарушителей были пресечены, всех их доставили в территориальный отдел для разбирательства. У одного из задержанных изъяли пневматический пистолет.

Все четверо привлечены к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности за повторное вождение в нетрезвом состоянии водителя, отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее мы рассказывали о том, что на Кожевенной линии нетрезвые петербуржцы устроили перестрелку.

Фото: Piter.TV