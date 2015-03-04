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На Кожевенной линии нетрезвые петербуржцы устроили перестрелку
Сегодня, 11:31
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На Кожевенной линии нетрезвые петербуржцы устроили перестрелку

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Были задержаны трое местных жителей, 1991-1998 годов рождения.

Полицейские Василеостровского района задержали участников драки  со стрельбой на Кожевенной линии, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 17 августа правоохранителям стало известно о том, что у дома 40 по Кожевенной линии происходит драка. Были задержаны трое местных жителей, 1991-1998 годов рождения, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. 

Установлено, что петербуржцы произвели из травматического пистолета три выстрела в воздух и один – в сторону охранника тепловой электростанции. В результате инцидента никто не пострадал. 

Всех троих доставили в отдел полиции для разбирательства, устанавливаются иные участники конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что двое хулиганов напали на мужчину с травматическим оружием и мачете на Светлановском.

Фото: Piter.TV

Теги: кожевенная линия, перестрелка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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