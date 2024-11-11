В Петербурге старую насосную станцию реконструируют под фондохранилище

На Кожевенной линии здание бывшей насосной станции превратят в хранилище.

В Санкт-Петербурге бывшее здание насосной канализационной станции на Кожевенной линии, дом 26, литера А, будет реконструировано под фондохранилище. Облик будущего объекта согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре. Согласно проекту, первый этаж повторит круглую форму существующего подвала.

Выше этажи сохранят полукруглое очертание в южной части, а в северной добавится трапециевидный объем, выступающий над первым уровнем. Для обеспечения условий хранения оконные проемы не предусмотрены. На фасаде будет лишь узкая вертикальная полоса остекления, объединяющая лестничные окна и дверь эвакуационного выхода.

Фасад облицуют светлым кирпичом удлиненного формата. Металлические лестницы и оконные переплеты выполнят в темном цвете, что перекликается с элементами традиционной промышленной архитектуры Петербурга.

Фото: КГА