  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге старую насосную станцию реконструируют под фондохранилище
Сегодня, 19:41
143
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге старую насосную станцию реконструируют под фондохранилище

0 0

На Кожевенной линии здание бывшей насосной станции превратят в хранилище.

В Санкт-Петербурге бывшее здание насосной канализационной станции на Кожевенной линии, дом 26, литера А, будет реконструировано под фондохранилище. Облик будущего объекта согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре.   Согласно проекту, первый этаж повторит круглую форму существующего подвала.

Выше этажи сохранят полукруглое очертание в южной части, а в северной добавится трапециевидный объем, выступающий над первым уровнем. Для обеспечения условий хранения оконные проемы не предусмотрены. На фасаде будет лишь узкая вертикальная полоса остекления, объединяющая лестничные окна и дверь эвакуационного выхода.

Фасад облицуют светлым кирпичом удлиненного формата. Металлические лестницы и оконные переплеты выполнят в темном цвете, что перекликается с элементами традиционной промышленной архитектуры Петербурга.

Ранее в Невском районе обновили 1 км теплосетей на улице Цимбалина.

Фото: КГА

Теги: кожевенная линия, насосная станцтя
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии