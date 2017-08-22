Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы у ТЭЦ на Кожевенной

Пьяные хулиганы стреляли в воздух в сторону охранника.

Правоохранители завели уголовное дело после перестрелки около ТЭЦ на Кожевенной линии у дома № 40. Известно, что 17 августа трое пьяных мужчин трижды выстрелили в воздух и один раз в сторону охранника теплоэлектростанции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 17 августа в 21:30. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Прибывшими на место сотрудниками полиции совместно с группой задержания вневедомственной охраны по указанному адресу были задержаны трое местных жителей, 1991-1998 годов рождения. Их доставили в отдел полиции для разбирательства. Сейчас оперативники разыскивают еще одного участника конфликта.

На мужчин завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что Ленобласть заняла 42 место в рейтинге российских регионов по числу аварий.

Фото: Piter.tv