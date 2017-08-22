Ленобласть заняла 42 место в рейтинге российских регионов по числу аварий

Первое место в рейтинге заняла Чечня, где в январе-июне 2024 года зафиксировали 11 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспортных средств.

Агентство РИА Новости опубликовало рейтинг регионов России по количеству дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими за январь-июнь 2024 года. Ленинградская область заняла в этом рейтинге 42-е место.

За первую половину 2024 года в России было зарегистрировано 56,4 тысячи аварий с пострадавшими, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Количество погибших увеличилось на 1%, а количество раненых уменьшилось на 0,8%.

Первое место в рейтинге заняла Чечня, где в январе-июне 2024 года зафиксировали 11 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспортных средств. В число лидеров также вошли Ямало-Ненецкий АО (42 аварии), Чукотский АО (46 аварий), Московская и Томская области (49 аварий). Замыкает рейтинг Республика Тыва, где на 100 тысяч машин приходится 265 ДТП с пострадавшими. В конце итоговой таблицы также оказались Республика Калмыкия (219 аварий), Омская (188 аварий), Тюменская (176 аварий) и Костромская (172 аварии) области.

Ленинградская область заняла 42-е место в рейтинге. В 47 регионе за первые шесть месяцев 2024 года произошло 99 аварий с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. При этом количество ДТП с пострадавшими в регионе снизилось. Таких аварий в регионе стало меньше на 14,9%. По этому показателю 47 регион вошел в десятку лучших.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")