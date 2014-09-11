Больница в Сестрорецке получит современную лабораторию клеточных технологий

В Курортном районе Санкт-Петербурга планируется масштабная реконструкция зданий Городской больницы №40. Проект уже получил одобрение городских властей, рассказал портал "Строительный Петербург".
На территории больницы появится новое здание лаборатории клеточных технологий на улице Борисова и будет отремонтировано складское помещение на набережной реки Сестры. Все строительные работы проведут с учетом существующей архитектуры медицинского учреждения.
Новая лаборатория позволит внедрять современные методы лечения и диагностики. Реконструкция больницы улучшит качество медицинского обслуживания для жителей Сестрорецка и всего Курортного района. Проект реализуется по заказу городского Фонда капитального строительства и реконструкции.
Также в Приморском районе появится современный медицинский комплекс.
