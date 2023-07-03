Памятники "Кожевенного завода А. А. Парамонова" намерены отреставрировать

На этой территории расположен ансамбль: два объекта культурного наследия, исторические здания.

Компания Setl Group приобрела на Васильевском острове участок между Кожевенной и 26-й линиями и Масляным каналом. Планируются реставрация объектов культурного наследия, строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры, стало известно Piter.TV 6 ноября.

На этой территории расположен ансамбль "Кожевенный завод А. А. Парамонова": два объекта культурного наследия, исторические здания. После работ появятся детский сад, поликлиника, бар-ресторан и два деловых центра.

Объект "Особняк-контора" отреставрируют и приспособят под общественно-деловые функции. Первоочередные противоаварийные работы уже проведены. В настоящее время идет разработка проектной документации, и после согласования с городским КГИОП в следующем году холдинг приступит к реставрации и приспособлению.

Будут бережно сохранены двухъярусная изразцовая угловая печь, деревянный декор потолка, дверной проем в виде портала с пилястрами и другие элементы отделки. Пресс-служба Setl Group

Объект "Котельная" также отреставрируют и приспособят под современное использование: на его территории сделают бар. К основным работам приступят в 2025 году.

Бывшие мастерские шорно-седельных и амуничных изделий – историческое здание, которое расположено между особняком и котельной на Кожевенной линии, 1-3. Здание реконструируют с сохранением фасада, выходящего на Масляный канал, под детский сад на 170 ребят.

А в еще одном историческом здании, тоже на Кожевенной линии, из двух частей разместятся поликлиника и деловой центр.

Ранее мы рассказывали о том, что реставрация Консерватории имени Римского-Корсакова завершается.

Фото: пресс-служба Setl Group