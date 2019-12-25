Реставрация Консерватории имени Римского-Корсакова завершается

В настоящее время в здании в круглосуточном режиме трудятся более 2 тыс. специалистов.

В Петербурге завершается реставрация Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, рассказал губернатор города 15 октября.

В настоящее время в здании в круглосуточном режиме трудятся более 2 тыс. специалистов. Предполагается, что все строительно-монтажные и восстановительные работы будут закончены до конца этого года.

Вместе с основными помещениями откроется и Домовая церковь: ее получится увидеть в первозданном виде. После революции 1917 года уникальные росписи, сделанные по мотивам русской церковной живописи XVI-XVII веков, были утрачены.

Консерваторию построили почти 130 лет назад, среди ее выдающихся выпускников – Михаил Гнесин, Евгений Мравинский, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Василий Соловьев-Седой, Юрий Темирканов, Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович.

Ранее на Piter.TV: в Павловске отреставрировали миниатюру XVII века.

Фото: Telegram / Александр Беглов