В Павловске отреставрировали миниатюру XVII века

Клей из водорослей фунори (gloiopeltis furcata) идеально подходит для деликатных реставрационных работ, поскольку не растекается, не создает блеска и не оставляет ореола вокруг обработанных участков.

С помощью японских водорослей и современных технологий специалистам удалось успешно отреставрировать миниатюру XVII века "Гиппомен и Аталанта" работы Иоганна Кенига в Государственном музее-заповеднике "Павловск". Художник-реставратор Светлана Севастьянова отметила, что клей из водорослей фунори (gloiopeltis furcata) идеально подходит для деликатных реставрационных работ, поскольку не растекается, не создает блеска и не оставляет ореола вокруг обработанных участков.

По итогам изучения старинной миниатюры из коллекции Павловска специалисты рекомендовали использовать именно этот клей. Выяснилось, что произведение выполнено на черной рыхлой бумаге, наклеенной на деревянную основу. Со временем дерево деформировалось, что привело к отслаиванию бумаги в некоторых местах. В ходе кропотливой работы под микроскопом отслоения были аккуратно проклеены, и теперь миниатюра надежно закреплена на своей основе без вздутий и деформаций.

Посетители выставки сюжетной миниатюры в Библиотеке Росси смогут увидеть "Гиппомена и Аталанту" в обновленном виде. Параллельно продолжается реставрация другой миниатюры — "Христос в терновом венце" (Ф.Ф. Урбанович, 1838 г.), где также применяется клей фунори.

Ранее мы сообщили о том, что арт-праздник "Осенняя пастораль" состоялся в Павловске.

Фото и видео: ФБГУК "Государственный музей-заповедник "Павловск"