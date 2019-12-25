Арт-праздник "Осенняя пастораль" состоится в Павловске

Заядлые цветоводы-огородники получат возможность узнать о новинках из павловского ассортимента, которые можно высадить у себя на клумбах и грядках.

В последнее воскресенье лета, 25 августа, музей-заповедник "Павловск" приглашает всех любителей садоводства и природы на традиционный арт-праздник "Осенняя пастораль" в Садоводстве Боде.

Историческое садоводство, созданное императрицей Марией Федоровной, встречает гостей в полном расцвете. Здесь гости смогут узнать о красивых и полезных растениях, выращенных заботливыми руками специалистов Садоводства. Заядлые цветоводы-огородники получат возможность узнать о новинках из павловского ассортимента, которые можно высадить у себя на клумбах и грядках.

В кулинарной мастерской посетителям предложат приготовить разнообразные блюда из овощей и трав. Например, из листьев мангольда сотворят интересные салаты, а "пареную репу" превратят в десерт. В витаминном трио — с томатами и морковью — репка заиграет новыми вкусами. Для дегустации приготовят "берсеневое" лакомство и варенье-загадку. Кто угадает состав — тому достанется призовая баночка. Для душистого чая заварят ароматный травяной сбор с голубикой.

На мастер-классах дети и взрослые смогут создать овощную корзинку из воздушного пластилина, сделать аппликацию "Осенний огород" и даже изготовить модный светский аксессуар рубежа XIX–XX веков "На кончике носа". В импровизированном летнем театре артисты петербургских театров прочитают юмористические рассказы А. П. Чехова. Петербургские художники в сопровождении звучащей музыки будут рисовать на пленэре "Сюжеты из дачной жизни". Вход на праздник — по билетам в Садоводство Боде (входные билеты в Павловский парк приобретаются отдельно).

Фото: ГМЗ "Павловск"