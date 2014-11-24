После перестрелки задержали подозреваемого, который мог быть причастен к покушению.

В Подмосковье спецслужбы работают на парковке, где произошла перестрелка. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 26 марта в ЖК "Ольгино Парк". По предварительным данным, в результате перестрелки пострадал высокопоставленный сотрудник оборонного предприятия. Его охранник стрелял в нападавшего. Злоумышленник уехал с места происшествия, а позже его автомобиль нашли в лесополосе в Подмосковье. В машине находилось тело человека. После перестрелки задержали подозреваемого, который мог быть причастен к покушению.

Ранее мы сообщали, что молодой человек устроил стрельбу на станции метро "Василеостровская".

Видео: Telegram / Baza