Двое хулиганов напали на мужчину с травматическим оружием и мачете на Светлановском

Пострадавший рассказал, что у него произошла ссора с двумя мужчинами, в ходе которой один из них выстрелил ему в грудь.

В ночь на среду, 14 августа, в полицию Калининского района поступило сообщение от женщины о том, что возле дома 62 корпус 3 на Светлановском проспекте произошла стрельба из травматического пистолета в её друга. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, полицейские быстро прибыли на место, но не нашли заявительницу, и она не отвечала на звонки.

Вскоре в полицию пришло сообщение из больницы о поступлении 31-летнего уроженца Дагестана с травматическим ранением. Пострадавший рассказал, что у него произошла ссора с двумя мужчинами, в ходе которой один из них выстрелил ему в грудь. 14 августа около 19:00 в рамках оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали двух безработных петербуржцев в возрасте 30 и 27 лет у дома 22 на улице Брянцева.

Выяснилось, что один из мужчин, участвовавших в конфликте, угрожал потерпевшему мачете. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), они задержаны согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что житель Колпино облил кипятком соседа по коммунальной квартире.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти