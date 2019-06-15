Житель Колпино облил кипятком соседа по коммунальной квартире

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). После проведения медицинской экспертизы оно было переквалифицировано на часть 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В ночь на 11 июля из своей комнаты в коммунальной квартире по адресу: Раумская улица, дом 11 в Колпино был госпитализирован 37-летний мужчина с ожогами II степени. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). После проведения медицинской экспертизы оно было переквалифицировано на часть 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Во вторник, 13 августа, у дома 32 по бульвару Трудящихся в Колпино был задержан 34-летний сосед потерпевшего из той же коммунальной квартиры, который, возникнув в ходе внезапного конфликта, облил его кипятком.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")