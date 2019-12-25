Петербуржец попытался пробить на кассе самообслуживания креветки по цене лука

Для этого мужчина взвесил в овощном отделе лук с картофелем, а затем наклеил штрих-коды на дорогие товары – морепродукты и мясо.

В одном из городских супермаркетов полиция задержала мужчину, который пытался оплатить креветки по цене лука. Как пишет spb.aif.ru, 35-летний житель Петербурга, пытался сэкономить на продуктах, проведя покупку стоимостью 4 тыс. рублей всего за 600 рублей.

Для этого мужчина взвесил в овощном отделе лук с картофелем, а затем наклеил штрих-коды на дорогие товары – морепродукты и мясо. Однако наблюдательные продавцы заметили подмену и нажали "тревожную кнопку".

По сигналу в магазин прибыли сотрудники полиции, которые также не оценили находчивость покупателя и забрали его в отдел.

Ранее мы сообщили о том, что задержан подозреваемый в разбое на Загородном проспекте.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)