Хулиган выстрелил из аэрозольного пистолета на Купчинской улице в ответ на замечание

Вечером в среду, 8 ноября, в полицию поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов по Купчинской улице. Об этом стало известно Piter.TV.
В 22:31 на месте происшествия был задержан 19-летний разнорабочий, который в результате внезапно возникшей ссоры, на фоне замечания по поводу неподобающего поведения, произвёл не менее двух выстрелов из аэрозольного устройства "Пионер" в сторону 45-летнего мужчины.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что пьяный петербуржец стрелял из окна на Парашютной.
Фото: Piter.TV
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