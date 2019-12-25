Хулиган выстрелил из аэрозольного пистолета на Купчинской улице в ответ на замечание

Возбуждено уголовное дело.

Вечером в среду, 8 ноября, в полицию поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов по Купчинской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

В 22:31 на месте происшествия был задержан 19-летний разнорабочий, который в результате внезапно возникшей ссоры, на фоне замечания по поводу неподобающего поведения, произвёл не менее двух выстрелов из аэрозольного устройства "Пионер" в сторону 45-летнего мужчины.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный петербуржец стрелял из окна на Парашютной.

Фото: Piter.TV