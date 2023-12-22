Петербуржца задержали из-за стрельбы во время дорожного конфликта

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В Петербурге полицейские задержали участника дорожного конфликта, который применил аэрозольное устройство. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 7 января в 23:54 поступило сообщение о том, что во дворе дома 23 по Бухарестской улице происходит конфликт между двумя автомобилистами. На месте был задержан 27-летний петербуржец.

Установлено, что мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, не смог разминуться с автомобилем Kia Sportage и после возникшего конфликта, выстрелил из аэрозольного устройства в сторону автомобиля оппонента. Последний после произошедшего уехал, не дождавшись полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

На прошлой неделе неизвестные выстрелили в окно жилого дома во Фрунзенском районе.

Фото: Piter.TV