После ДТП на трассе "Кола" водитель автобуса выплатит моральную компенсацию хозяевам погибшей собаки

Водителя автобуса привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Петродворцовый районный суд рассмотрел иск пострадавших в ДТП с участием автобуса на трассе "Кола" к ООО "Вест-Сервис" о возмещении морального вреда и ущерба. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 25 января.

Авария произошла в июле 2021 года. Работник ООО "Вест-Сервис", управляя автобусом, по пути из Волхова в Петербург столкнулся с легковой машиной Renault Duster. В автомобиле находились мужчина и женщина.

В результате ДТП истцам был причинен вред здоровью средней степени тяжести. Кроме того, погибла их собака – йоркширский терьер. Потерпевшие просили взыскать с ответчика в пользу каждого компенсацию морального вреда за полученные травмы в размере 350 тыс. рублей, смерть животного – 25 тыс. рублей, компенсацию имущественного вреда по 25 тыс. рублей и государственную пошлину 300 рублей.

Водителя автобуса привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Он выплатит компенсацию морального вреда по 300 тыс. рублей, 5 тыс. рублей за гибель собаки и расходы по пошлине 300 рублей.

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Фото: Piter.TV