Подростка петербургский суд приговорил за 18 сообщений о "минировании"

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с таким же испытательным сроком.

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении подростка, который заявлял о ложном минировании объектов города. Ему вменяются ч. 2 ст. 207 (девять эпизодов), ч. 3 ст. 207 (девять эпизодов) УК РФ. Процесс проходил в закрытом режиме, сообщили 17 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Фигурант с 17 апреля по 12 июня 2022 года, находясь в квартире дома в Парголово, "заминировал" Санкт-Петербургский городской суд, районные суды, аэропорт Пулково, региональное ГУ МЧС России, Государственный академический Мариинский театр, СПб ГБУК "Государственный музей истории Санкт-Петербурга", ГБОУ Гимназии №610, СПб ГБУ "Мостотрест", СПб ГБУЗ "Детская городская больница №17 Святителя Николая Чудотворца", ТРК "Радуга". Он с электронной почты направлял заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах и поджогах.

По поступившим сообщениям были приняты меры, в ходе которых установлено, что сообщения являлись ложными. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Подросток вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с таким же испытательным сроком.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге школьник "заминировал" 142 торговых центра.

Фото: Piter.TV