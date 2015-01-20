  1. Главная
Житель Ленобласти "заминировал" административные здания в трех городах
Сегодня, 11:59
В результате осмотра объектов ничего опасного обнаружено не было.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне в полицию поступили три сообщения об угрозе в помещениях ряда административных зданий в Кингисеппе, Сланцах и Гатчине. В результате осмотра объектов ничего опасного обнаружено не было. Сведения оказались ложными. 

По подозрению задержали 73-летнего жителя поселка Воейково, мужчину увезли в отдел для разбирательства. 

Ранее на Piter.TV: после анонимного звонка был эвакуирован отдел полиции на Бестужевской. 

Фото: Piter.TV 

