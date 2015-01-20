Житель Ленобласти "заминировал" административные здания в трех городах

В результате осмотра объектов ничего опасного обнаружено не было.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в полицию поступили три сообщения об угрозе в помещениях ряда административных зданий в Кингисеппе, Сланцах и Гатчине. В результате осмотра объектов ничего опасного обнаружено не было. Сведения оказались ложными.

По подозрению задержали 73-летнего жителя поселка Воейково, мужчину увезли в отдел для разбирательства.

