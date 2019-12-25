В Петербурге школьник "заминировал" 142 торговых центра

В результате проверки 142 объектов полицейские ничего взрывоопасного не нашли.

В Петербурге полицейские проверили 142 объекта торговли после сообщения о "минировании". Об этом пишет 16 июня АН "Оперативное прикрытие".

В службу "112" 15 июня обратилась местная жительница и рассказала о том, что на ее мобильный телефон поступил подозрительный звонок. Неизвестный пригрозил актом терроризма в городе. В результате правоохранители проверили 142 торговых центра Петербурга. Ничего взрывоопасного они не нашли, эвакуацию не проводили.

Установлено, что номер, с которого звонили женщине, принадлежит 37-летней уроженке Воронежа. Телефоном пользуется ее 14-летний сын.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV