Неизвестный "заминировал" магазин в Кировске

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые провели осмотр магазина и прилегающей территории. Никаких взрывчатых веществ или подозрительных устройств обнаружено не было.

В среду, 12 июня, около 22:50 в полицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о минировании сетевого продуктового магазина на Железнодорожной улице в Кировске.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые провели осмотр магазина и прилегающей территории. Никаких взрывчатых веществ или подозрительных устройств обнаружено не было. В связи с инцидентом эвакуация сотрудников и покупателей не проводилась. Обследование объекта было завершено только к 00:16 в четверг.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность лжетеррориста устанавливается.

Ранее мы сообщили о том, что подозрительного мужчину с винтовкой заметили у детского сада в Петербурге.

Фото: Piter.TV