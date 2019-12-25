Подозрительного мужчину с винтовкой заметили у детского сада в Петербурге

Во дворе были обнаружены два мужчины — 35 и 41 года, в отношении которых были составлены протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения

В среду, 12 июня, в полицию обратился житель Петербурга, сообщивший о подозрительном мужчине, который, предположительно, разгуливал у детского сада с винтовкой во дворе дома №84, корпус 2 по Ленинскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительной информации, мужчина в черной одежде и белой маске сидел на скамейке и манипулировал предметом, похожим на винтовку. Свидетели отметили, что он несколько раз вставал со скамейки и заворачивал винтовку в черный пакет.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Во дворе были обнаружены два мужчины — 35 и 41 года, в отношении которых были составлены протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Полиция изъяла предмет, похожий на винтовку, и отправила его на экспертизу.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)