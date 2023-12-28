В Буграх инспектор ДПС остановил движение машин ради утки с утятами

Птицы благополучно оказались на противоположной стороне дороги.

Во Всеволожском районе инспектор ДПС, лейтенант полиции Вячеслав Провозен 12 июня совершил подвиг для животного мира.

Судя по видеозаписи, опубликованной в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на улице Шоссейной в Буграх полицейский остановил движение автомобилей для того, чтобы мама-утка и ее утята безопасно перешли проезжую часть, оставшись в целости и сохранности. Так, птицы благополучно оказались на противоположной стороне дороги.

Ранее в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга горожанам напомнили, почему нельзя подбирать слетков на улице. Отмечается, что в таких случаях молодые птицы оставили гнездо самостоятельно, и в течение двух-трех недель взрослые особи будут их защищать. Действия людей могут серьезно повредить пернатых и привести к их гибели.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти