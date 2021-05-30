Задержан водитель, напавший на мужчину с ребенком и сломавший шлагбаум в Буграх

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Правоохранители оперативно задержали 35-летнего водителя-иностранца, который стал участником уличного конфликта и напал на петербуржца с ребенком в руках, сломал в ходе ссоры шлагбаум. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу 27 декабря.

Неадекват, находясь в поселке Бугры Всеволожского района и заехав на парковку, начал ругаться женщиной. Тогда 30-летний мужчина с двухлетним ребенком на руках попытался погасить конфликт, после чего обвиняемый переключился на заявителя, нанес ему несколько ударов и сломал шлагбаум.

Подозреваемого отправили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: петербуржец предстанет перед судом за разбитое лопатой лобовое стекло.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком