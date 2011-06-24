Сотрудник "Ленты" на Планерной улице, пострадавший от нападения с топором, остается в больнице

Ему диагностировали множественные травмы.

Сотрудник гипермаркета "Лента", который пострадал от нападения с топором 6 июля, остается в состоянии средней степени тяжести в медицинском учреждении Петербурга. Об этом 11 июля пишет "Фонтанка".

Предварительно, пострадавшего прооперировали. В настоящее время он находится в Александровской больнице. У мужчины зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, контузионно-геморрагические очаги, субарахноидальное кровоизлияние, открытые проникающие ранения черепа и перелом нижней челюсти.

Напомним, нападавший в магазине в доме 17А по улице Планерной нанес петербуржцу не менее девяти ударов топором по голове. Первый является участником СВО. Он узнал, что у супруги "место занял другой", и для разборок в "Ленте" взял с собой топор.

Ревнивец заключен под стражу на два месяца. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Приморского района.

Фото: Piter.TV