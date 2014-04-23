  1. Главная
Александровская больница Петербурга передала генератор в госпиталь ДНР
Сегодня, 15:26
90
Полевой госпиталь в ДНР получил дизель-генератор от медиков Петербурга.

Александровская больница Санкт-Петербурга передала полевому госпиталю в Донецкой народной республике переносной трёхфазный дизель-генератор. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

В учреждении отметили, что поставка оборудования обеспечит энергоснабжение полевого госпиталя, расположенного рядом с линией фронта. Сотрудничество Александровской больницы с войсковой частью №52892 в Горловке продолжается с 2023 года. Петербургские врачи уже не раз выезжали в служебные командировки в Донецк и Горловку, где делились профессиональным опытом и помогали местным специалистам.

Кроме того, сотрудники больницы регулярно оказывают гуманитарную поддержку коллегам в ДНР за счёт личных средств.

Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Теги: александровская больница, днр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

