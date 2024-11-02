Пациентов с подозрением на инфаркт начали выписывать из Александровской

Сосудистый центр в Петербурге временно освободят под лечение пневмоний.

Из нового корпуса Александровской больницы в Санкт-Петербурге начали выписывать пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за предстоящего перепрофилирования здания под лечение пневмоний. Об этом сообщает "Фонтанка".

Речь идет о высокотехнологичном Региональном сосудистом центре, который располагается в новом корпусе больницы. Медучреждение было открыто три года назад и специализировалось на лечении пациентов с кардиологическими и неврологическими диагнозами. Конструкция корпуса позволяет в короткие сроки менять профиль работы и использовать его как инфекционный госпиталь в период эпидемиологических рисков.

Главный врач Александровской больницы Юрий Линец сообщил медикам на внутренней конференции, что плановая госпитализация пациентов с пневмониями начнется с 25 декабря. В связи с этим пациентов с подозрением на инфаркт и другими сосудистыми патологиями начали переводить и выписывать заранее.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга уточнили, что в новый корпус не планируется направлять пациентов с ОРВИ и гриппом. По данным ведомства, эпидемические пороги по этим заболеваниям в городе в настоящее время не превышены.

Фото: Piter.TV