Пациентка клиники в Петербурге заявила о пробуждении во время операции

В частной клинике красоты после наркоза произошел анафилактический шок.

Жительница Санкт-Петербурга сообщила о нарушениях при проведении анестезии в клинике пластической хирургии, где она проснулась во время операции, а позднее у ее матери во время аналогичного лечения развился анафилактический шок. Об этом пострадавшая рассказала 78.ru.

По словам пациентки Александры, летом она проходила хирургическую операцию в одной из клиник пластической хирургии Санкт-Петербурга. Во время вмешательства девушка пришла в сознание в момент разреза тканей и испытывала выраженную боль в области груди. Медицинский персонал, как утверждает пациентка, сообщил ей, что подобные ощущения допустимы при наркозе.

Спустя некоторое время в этой же клинике на операцию обратилась мать Александры, 54-летняя женщина, планировавшая круговую подтяжку лица. Перед процедурой пациентка сдала комплекс анализов стоимостью около сорока тысяч рублей. Несмотря на наличие бронхиальной астмы в анамнезе, по результатам обследований противопоказаний выявлено не было.

Во время введения анестезии состояние женщины резко ухудшилось. У пациентки развился анафилактический шок, после чего ее в экстренном порядке доставили в медицинское учреждение МЧС. Женщина провела сутки в отделении реанимации. Клиника вернула деньги за несостоявшуюся операцию, однако выставила счет за госпитализацию и лечение в учреждении МЧС. Александра расценила действия медицинского персонала как признак непрофессионализма, указав на два случая осложнений, связанных с анестезией.

В настоящее время мать пациентки проходит обследования на наличие аллергических реакций на препараты, использованные при наркозе. По словам врачей, вероятность точного выявления аллергена снижена из-за прошедшего времени. Александра сообщила, что она и ее мать планируют обратиться с жалобой в Роспотребнадзор для проведения проверки клиники.

Фото: pxhere