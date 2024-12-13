В клинике Боткина обнаружили пациента с пистолетом

Пациента нашли мертвым с пистолетом в раздевалке.

В Санкт-Петербурге в раздевалке клиники имени Боткина обнаружили пациента, лежавшего на полу рядом с пистолетом. Спасти мужчину не удалось, о чем сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

По предварительным данным, мужчина проходил плановое лечение и регулярно посещал процедуры по очищению крови. В день происшествия он должен был пройти очередной сеанс диализа. Очевидцы сообщили, что пациент находился в раздевалке перед процедурой.

Обстоятельства появления оружия в медицинском учреждении устанавливаются. Правоохранительные органы начали проверку.

Фото: Piter.TV