Ударивший топором сотрудника "Ленты" петербуржец заключен под стражу на два месяца

Мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который ударил топором сотрудника гипермаркета "Лента". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, обвиняемый 6 июля в магазине в доме 17А по улице Планерной нанес мужчине не менее девяти ударов топором по голове. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

С учетом позиции представителя прокуратуры Приморского района, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Петербуржцу вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Приморского района.

По информации пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу, нападавшим является участник СВО, который узнал, что у супруги "его место занял другой". Для разборок в "Ленте" мужчина взял с собой топор.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга