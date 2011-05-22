Петербуржец предстанет перед судом за разбитое лопатой лобовое стекло

Он снял всё на видео и отправил собственнику автомобиля.

Петербуржец предстанет перед судом за то, что разбил лобовое стекло автомобиля лопатой. Об этом сообщила прокуратура Фрунзенского района Петербурга.

По версии следствия, вечером 24 июля 49-летний обвиняемый на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему, находясь во дворе дома 108/24 по Будапештской улице, шесть раз ударил садовой лопатой по лобовому стеклу автомобиля. При этом обвиняемый записывал свои действия на камеру мобильного телефона, а затем отправил сообщение собственнику автомобиля. Потерпевшему причинен материальный ущерб в размере 33 тысяч рублей.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал, раскаялся, предпринял попытки возмещения материального ущерба, однако получил отказ от собственника автомобиля.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

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Видео: прокуратура Санкт-Петербурга