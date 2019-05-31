В Мурино задержан 16-летний юноша по подозрению в покушении на убийство знакомого

Он несколько раз ударил его ножом.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержан несовершеннолетний по подозрению в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.

Следственным отделом по Мурино в отношении 16-летнего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным следствия, ночью с 23 на 24 декабря подозреваемый, находясь на обочине трассы А-121 "Сортавала" в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта нанес своему 17-летнему знакомому несколько ножевых ранений в область расположения жизненно важных органов. Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Продолжается расследование.

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Фото: Piter.tv