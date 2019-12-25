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В Купчино произошла поножовщина в автобусе
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В Купчино произошла поножовщина в автобусе

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Одного из пассажиров ранили в шею ножом.

Накануне, 24 декабря, в Купчино произошла поножовщина в автобусе. На Будапештской улице между двумя пьяными пассажирами случился конфликт. Один участников стычки ударил неприятеля ножом в шею. 

По информации Piter.tv, в полицию обратился водитель автобуса № 74. Он рассказал, что в салоне транспортного средства дерутся двое мужчин и один из них вооружен. Участники конфликта покинули автобус на проспекте Славы. 

Спустя несколько минут после инцидента к правоохранителям обратился еще один житель Петербурга. Он сообщил стражам порядка, что на проспекте Славы у дома № 16 лежит мужчина, у которого из шеи идет кровь.

Прибывшие на место случившегося полицейские установили личность пострадавшего. 47-летнего петербуржца доставили в больницу. У него диагностировали проникающую, колото-резаную рану шеи без повреждения крупных сосудов и резаную рану правой кисти. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести. 

Стражи порядка завели уголовное дело. Они разыскивают второго участника поножовщины. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: сотрудник ФСИН из Петербурга принудил третьеклассницу к съемке интимного видео.

Фото: Piter.tv

Теги: будапештская улица, полиция, поножовщина в автобусе, пострадал человек, проспект славы, ранение в шею, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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