Сотрудник ФСИН из Петербурга принудил третьеклассницу к съемке интимного видео

Злоумышленнику грозит более 20 лет колонии.

36-летний сотрудник отдела охраны одной из исправительных колоний на территории Петербурга, который заставил 9-летнюю девочку снять интимное видео и отправить ему, задержан. Об этом пишет tg-канал SHOT 24 декабря.

По данным источника, о действиях работника ФСИН несовершеннолетняя рассказала матери накануне. Третьеклассница и злоумышленник познакомились в мессенджере в октябре 2023 года. В ноябре он угрожал девочке и принудил ее к съемке интимного видео.

Мать школьницы обратилась к правоохранителям. В результате оперативно-розыскных действий сотрудника ФСИН удалось задержать. В его отношении возбуждены уголовные дела по ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) и ст. 242 (использование несовершеннолетнего для изготовления порно) УК РФ. Злоумышленнику грозит более 20 лет колонии.

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Фото: Piter.TV