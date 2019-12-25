Пенсионер надругался над ребенком в Пушкине

Пожилой мужчина терял над собой контроль несколько раз. В состоянии алкогольного опьянения он приставал к 12-летнему пострадавшему.

Житель Пушкина изнасиловал 12-летнего ребенка. Инцидент произошел в жилом доме на Ленинградской улице. По информации Piter.tv, злоумышленника задержали накануне, 21 декабря, в деревне Пудомяги Гатчинского района.

На пенсионера завели уголовное дело. Стражи порядка выяснили, что мужчина надругался над пострадавшим в состоянии алкогольного опьянения. Инциденты происходили несколько раз.

Еще в ноябре 2023 года подозреваемого отправили под стражу. Однако Гатчинский городской суд Ленобласти отменил меру пресечения. Сейчас злоумышленник находится подпиской о невыезде.

Добавим, что пенсионер имеет семь судимостей за захват заложников и убийство.

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Фото: Piter.tv