Извращенец пытался снять с попутчицы штаны в петербургском метро

Мужчина восточной внешности представился нейрохирургом и заявил, что должен осмотреть у девушки спину.

В понедельник, 26 августа, в Петербурге на станции метро "Электросила" мужчина восточной внешности начал приставать к незнакомой девушке. Дошло до того, что на "Площади Восстания" он начал снимать с попутчицы штаны. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По словам потерпевшей, извращенцу было около 35-40 лет. Мужчина по имени Дамир в джинсах и светло-розовой футболке представился нейрохирургом из медцентра им. Алмазова. Он заявил, что должен осмотреть у девушки спину и вручил ей свой номер телефона. По всей видимости, теперь ему стоит ожидать звонок лишь от полиции.

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Фото: Pixabay