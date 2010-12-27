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Извращенец пытался снять с попутчицы штаны в петербургском метро
Сегодня, 13:11
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Cherepanov

Извращенец пытался снять с попутчицы штаны в петербургском метро

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Мужчина восточной внешности представился нейрохирургом и заявил, что должен осмотреть у девушки спину.

В понедельник, 26 августа, в Петербурге на станции метро "Электросила" мужчина восточной внешности начал приставать к незнакомой девушке. Дошло до того, что на "Площади Восстания" он начал снимать с попутчицы штаны. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По словам потерпевшей, извращенцу было около 35-40 лет. Мужчина по имени Дамир в джинсах и светло-розовой футболке представился нейрохирургом из медцентра им. Алмазова. Он заявил, что должен осмотреть у девушки спину и вручил ей свой номер телефона. По всей видимости, теперь ему стоит ожидать звонок лишь от полиции.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двое цыган похитили жителя Кировского района, чтобы женить на знакомой и отобрать квартиру.

Фото: Pixabay

Теги: извращенец в спб, метро спб, преступление спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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