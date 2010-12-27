Двое цыган похитили жителя Кировского района, чтобы женить на знакомой и отобрать квартиру

Злоумышленники пытались отвести неудачливого жениха в Тверь.

Во вторник, 27 августа, в Тосненском районе Ленобласти у поселка Ульяновка задержали двух цыган, которые пытались похитить жителя Кировского района. Злоумышленники хотели отвезти 56-летнего мужчину в Тверь, чтобы женить его на подставной девушке и отобрать квартиру. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

Тревогу забил сын потерпевшего. Он позвонил полицейским и рассказал, что днем ранее его отец распивал алкоголь с цыганами: 37-летним мужчиной и 40-летней женщиной. Во время застолья мужчину обманом заставили подписать документ, согласно которому он задолжал собутыльникам много денег. Чтобы решить финансовый вопрос, мошенники предложили петербуржцу жениться на знакомой цыганке. Потерпевший согласился и даже заверил бумагу в МФЦ.

На утро после застолья цыгане вновь постучались к мужчине и потребовали вернуть долг. По всей видимости, слова не подействовали: злоумышленники затолкали потерпевшего в его собственную "Газель" с синим кузовом и уехали в сторону Твери. Неудачливого жениха вызволил патруль ДПС на выезде из города.

На данный момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что цыганка, которая участвовала в похищении, ранее привлекалась к ответственности за кражу и мошенничество. Преступница приехала в Петербург из Верхнего Волочка, а ее коллега родился в Нижнем Тагиле.

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Фото: Pixabay