Двое поддельных монтажников украли у пенсионерки 415 тысяч рублей в Невском районе

Пожилая женщина отложила большую часть потерянных денег на похороны.

В понедельник, 26 августа, в Невском районе двое неизвестных злоумышленников украли у 83-летней пенсионерки 415 тыс. рублей. Они предложили пожилой женщине установить противопожарную систему в ее квартире на улице Цимбалина. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Пенсионерка впустил поддельных монтажников около 14:00. По ее словам, мужчины в возрасте 30-35 лет обладали европейской внешностью, а один из воров носил очки. После ухода злоумышленников потерпевшая обнаружила пропажу сбережений, которые хранила в двух сумках на верхней полке шкафа. Расстроенная женщина рассказала, что отложила 400 тыс. рублей на похороны.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и приступили к проверке.

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Фото: Pixabay