Мигранта с оторванной ногой оставили истекать кровью у больницы в Колпино

Пострадавшего гражданина Узбекистана поместили в реанимацию.

В понедельник, 26 августа, в Колпинском районе у Городской больницы №33 на улице Карла Маркса нашли мужчину с оторванной ногой. Медики около 14:30 обнаружили его у входа в лечебное учреждение и отправили в реанимацию. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

У 38-летнего мужчина диагностировали травматическую ампутацию правой стопы. По предварительным данным, пострадавшего привезли с близлежащей стройки и оставили истекать кровью в надежде на помощь врачей.

Правоохранители выяснили, что мужчина прибыл в Петербург из Узбекистана. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что водитель Renault сбил велосипедиста на Большеохтинском проспекте.

Фото: Pixabay