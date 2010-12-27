Водитель Renault сбил велосипедиста на Большеохтинском проспекте

Пострадавший уехал в больницу с тяжелыми травмами.

Во вторник, 27 августа, в Красногвардейском районе сбили велосипедиста. Мужчина столкнулся с Renault у дома №5/10 на Большеохтинском проспекте и получил тяжелые травмы. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась около 8:35. Пострадавшего отвезли в больницу, а сотрудники дорожной инспекции начали устанавливать подробности происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на пересечении Энергетиков и Магнитогорской сбили человека.

Фото: vk.com/spb_today