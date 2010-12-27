На пересечении Энергетиков и Магнитогорской сбили человека

На месте происшествия образовалась большая пробка.

Утром 27 августа в Красногвардейском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадал человек. По словам очевидцев, на пересечении проспекта Энергетиков и Магнитогорской улицы под колеса автомобиля попал пешеход. В сети появилась фотография с места происшествия.

О состоянии потерпевшего ничего неизвестно. Но судя по машине реанимации, которая приехала на место ЧП, ему точно потребовалась помощь медиков.

Пользователи интернета также сообщают, что авария стала причиной большой пробки.

Ранее мы писали, что ночью легковушки столкнулись с фурой на проспекте Энгельса.

Фото: Мегаполис