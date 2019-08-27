Видео: ночью легковушки столкнулись с фурой на проспекте Энгельса

Один из автомобилей оказался далеко от места аварии.

Ночью во вторник, 27 августа, в Выборгском районе произошло тройное ДТП на проспекте Энгельса. По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля и грузовая фура. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Одна из легковушек оказалась далеко от предполагаемого места аварии, у нее смята передняя часть. Второй легковой автомобиль получил удар в правый бок и встал рядом с фурой. Причина аварии на данный момент неизвестна.

На месте работали сотрудники дорожной инспекции и карета скорой помощи. Официальных сведений о пострадавших не поступало.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в ДТП на Софийской пострадал пенсионер и 7-летний мальчик.

Фото, видео: Piter.TV