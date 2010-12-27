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В ДТП на Софийской пострадал пенсионер и 7-летний мальчик
Сегодня, 7:32
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Alena_Zinovieva

В ДТП на Софийской пострадал пенсионер и 7-летний мальчик

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Дорогу не поделили водители Dodge Caliber и Land Rover.

Вечером 26 августа во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. В больнице с травмами средней степени тяжести оказались 60-летний пенсионер и 7-летний мальчик. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Столкновение двух транспортных средств произошло около 20:30 в районе дома №6Б по улице Софийской. Дорогу не поделили два 39-летних водителя Dodge Caliber и Land Rover. В больнице оказались пассажиры последней иномарки.

Ранее мы писали, что два автомобиля сильно разбились на съезде с КАД в Кронштадте.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп на софийской, пострадавшие в дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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