В ДТП на Софийской пострадал пенсионер и 7-летний мальчик

Дорогу не поделили водители Dodge Caliber и Land Rover.

Вечером 26 августа во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. В больнице с травмами средней степени тяжести оказались 60-летний пенсионер и 7-летний мальчик. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Столкновение двух транспортных средств произошло около 20:30 в районе дома №6Б по улице Софийской. Дорогу не поделили два 39-летних водителя Dodge Caliber и Land Rover. В больнице оказались пассажиры последней иномарки.

Ранее мы писали, что два автомобиля сильно разбились на съезде с КАД в Кронштадте.

Фото: Piter.TV