Два автомобиля сильно разбились на съезде с КАД в Кронштадте

Из-за аварии образовалась двухкилометровая пробка.

В понедельник, 26 августа, в Кронштадтском районе у съезда с КАД на Кронштадтское шоссе произошла серьезная авария. По предварительным данным, столкнулись Volkswagen и Nissan. Скорее всего, есть пострадавшие. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Из-за удара Volkswagen лишился половины кузова, а второй автомобиль сильно повредил переднюю часть. На место ДТП прибыли кареты и два самолета реанимации. Спасатели вырезали людей из покореженных авто. Официальных данных о пострадавших пока нет.

На данный момент движение на месте аварии перекрыли. На КАД образовалось двухкилометровая пробка.

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Фото: vk.com/spb_today