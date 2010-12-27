Водитель скончался за рулем "Газели" на Октябрьской набережной

На его теле не нашли внешних признаков насильственной смерти.

Ночью в понедельник, 26 августа, в Невском районе на Октябрьской набережной скончался водитель "Газели". Грузовой автомобиль встал на светофоре у дома №22 и больше не двигался. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Другие водители заподозрили неладное около 3:00. Из кабины "Газели" достали труп 51-летнего уроженца Азербайджана, который жил в Лужском районе Ленобласти. На теле не было внешних признаков насилия, причину смерти определит экспертиза.

Труп отправили в морг на вскрытие.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что две Kia Rio перекрыли перекресток Комендантского проспекта и улицы Шаврова.

Фото: Википедия